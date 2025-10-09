ACȚIUNI SPECIALE- Acolo unde curajul întâlnește disciplina

Nu e un joc video. Este realitatea antrenamentelor polițiștilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale.

Indiferent de vreme sau oră, dacă situația o impune, ei sunt acolo, pregătiți să intervină.

În fiecare zi se antrenează pentru a fi cei mai buni. Totul cu un singur scop: siguranța ta.

Săptămâna aceasta colegii noștri se antrenează alături de polițiștii din Vaslui și Suceava sub coordonarea specialiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenție și Acțiuni Speciale – IGPR.

Cei care fac parte din trupele de acțiuni speciale sunt polițiști formați în școlile de poliție, oameni dedicați și disciplinați, care au ales să fie mereu în prima linie.

În această perioadă organizăm recrutări pentru școlile de poliție. Dacă și tu îți dorești să faci parte din echipa celor care intervin acolo unde ceilalți se opresc, acum e momentul să faci primul pas spre o carieră în uniformă.

Mai multe informații găsiți pe site-ul IPJ BOTOȘANI, la secțiunea CARIERĂ.

https://bt.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs