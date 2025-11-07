ACȚIUNI PENTRU SIGURANȚA ELEVILOR DESFĂȘURATE ÎN BOTOȘANI ȘI DOROHOI

În zilele de 6, respectiv 7 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Biroul Siguranța Școlară, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dorohoi, Poliției municipiului Botoșani, Serviciului Criminalistic, Serviciului Rutier, Serviciului de Investigații Criminale și polițiștii de prevenire au desfășurat acțiuni în incinta și în zonele din jurul unităților de învățământ din Dorohoi și Botoșani.

Au fost desfășurate 17 activități preventive în cinci unități de învățământ, cu participarea a peste 700 de elevi și cadre didactice, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță școlară și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Forțele de ordine au fost sprijinite de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani . Atât polițiștii cât și jandarmeria au folosit echipajele canine pentru patrulare în cadrul acțiunilor.

În cadrul activităților au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale privind nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru abateri la regimul rutier, comise în proximitatea școlilor.

Prin aceste activități, Inspectoratul de poliție Județean Botoșani urmărește asigurarea unui mediu educațional sigur, prevenirea faptelor antisociale și consolidarea colaborării între instituțiile responsabile de siguranța elevilor și comunitate.