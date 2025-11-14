ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ȘEDERII ILEGALE ȘI A MUNCII NEDECLARATE DESFĂȘURATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BOTOȘANI

Polițiștii de imigrări din Botoșani, împreună cu reprezentanți ai altor structuri de ordine publică, au desfășurat în această săptămână acțiuni pentru verificarea respectării legislației privind regimul străinilor pe teritoriul României și prevenirea muncii ilegale.

La data de 10 noiembrie a.c., în intervalul orar 08:00–10:00, polițiștii de imigrări din Botoșani, în cooperare cu polițiști din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii șederii ilegale a străinilor.

În cadrul activităților, a fost identificat un cetățean ucrainean căruia polițiștii de imigrări i-au emis un document de protecție temporară, ulterior fiind condus la structura Poliției de Frontieră pentru clarificarea situației juridice.

De asemenea, la data de 13 noiembrie a.c., în intervalul 10:00–13:00, polițiștii de imigrări au desfășurat o nouă acțiune, în cooperare cu reprezentanți ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani, pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale a străinilor.

Controalele au vizat două societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor și fabricării echipamentelor electrice.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au legitimat șase persoane, dintre care patru cetățeni români și doi din Sri Lanka. Nu au fost identificate persoane aflate în ședere ilegală și nu au fost constatate alte abateri de la legislația în vigoare.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, polițiștii de imigrări urmărind asigurarea unui climat de ordine și siguranță în domeniul migrației și muncii străinilor în țara noastră.