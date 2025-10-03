Acțiuni organizate de polițiști în ultimele 48 de ore

Principalele misiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, în ultimele 48 de ore au fost: menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracționalității de orice fel și creșterea gradului de siguranță rutieră.

* Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Dorohoi

La data de 2 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla, Biroului Rutier Dorohoi au desfăşurat activităţi pentru menținerea ordinii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, realizarea unui climat de ordine și liniște publică și depistarea în trafic a conducătorilor auto care au consumat băuturi alcoolice precum și a celor care nu poartă în timpul deplasării, pe drumurile publice, centura de siguranță, pe raza localității Dorohoi. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 09:00–12:00, prilej cu care au fost legitimate aproximativ 60 de persoane și controlate 44 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 19 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice. Totodată, a fost retras un certificat de înmatriculare.

* Acțiune pentru siguranța rutieră

La data de 2 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani împreună cu cei din cadrul Biroului de Ordine Publică Botoșani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauze generatoare neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor care au acest drept, pe raza municipiului Botoșani. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate 60 de persoane și verificate 40 de persoane, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Pentru menținerea siguranței rutiere, trei șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Dintre sancțiuni, trei au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.

* Acțiune pentru respectarea regimului legal de viteză

La data de 2 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au organizat o acțiune pentru combaterea încălcării normelor legale privind limitele de viteză. În acest context, în urma neregulilor constate, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, dintre care cinci pentru depășirea limitei legale de viteză până în 50 de km/h. Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, cinci permise de conducere. Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.