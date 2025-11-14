Acțiuni ale polițiștilor pentru siguranța elevilor

În zilele de 12, respectiv 13 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Biroul Siguranța Școlară, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dorohoi, Poliției municipiului Botoșani, Serviciului Criminalistic, Serviciului Rutier și Serviciului de Investigații Criminale, au desfășurat o acțiune în sistem integrat, având drept scop creșterea gradului de siguranță în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar, prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, a traficului de droguri și a infracționalității în mediul școlar.

Au fost desfășurate 9 activități preventive în cinci unități de învățământ, cu participarea a peste 1.000 de elevi și cadre didactice, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță școlară și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.Forțele de ordine au fost sprijinite de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani . Atât polițiștii cât și jandarmeria au folosit echipajele canine pentru patrulare în cadrul acțiunilor.

În cadrul activităților au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale privind nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru abateri la regimul rutier, comise în proximitatea școlilor.

Totodată, 21 de elevi au fost depistați absentând de la cursuri, fiind informat Inspectoratul Școlar Județean pentru a dipune conform competențelor