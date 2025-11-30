Acțiunea polițiștilor rutieri pentru îmbunătățirea gradului de siguranță rutieră

La data de 28 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani în colaborare cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au organizat și desfășurat o acțiune pe linia nerespectării regimului legal de viteză în contextul minivacanței de „1 Decembrie” pentru creșterea vizibilității elementului polițienesc, îmbunătățirea gradului de siguranță rutieră precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire la importanța respectării regimului legal de viteză, pe raza județelor Botoșani și Suceava. Acțiunea s-a desfășurat pe sectoarele de drum cu risc ridicat de producere al accidentelor rutiere. În cadrul activităților desfășurate, în zona de competență, polițiștii botoșăneni au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 28.000 de lei. Dintre sancțiuni, 20 au fost aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză.

În același context, au fost reținute 8 permise de conducere pentru încălcarea regimului legal de viteză.

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.