Acțiunea polițiștilor rutieri pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și a consumului de alcool

La data de 9 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au organizat o acțiune pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și a consumului de alcool. În cadrul activităților desfășurate de către polițiști au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 lei, cele mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În același context, au fost reținute 4 permise de conducere și retrase 2 certificate de înmatriculare.

