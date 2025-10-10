vineri 10 octombrie, 2025
Acțiunea polițiștilor pentru siguranța publică, la Darabani

La data de 9 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani împreună cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică și siguranță rutieră, pe raza localității Darabani și a zonelor limitrofe.

 În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 40 de persoane și verificate 25 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei.

 Pentru menținerea siguranței rutiere, doi șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic.

