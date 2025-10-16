Acțiunea polițiștilor pentru siguranța cetățenilor, la Darabani

La data de 15 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni și nr. 6 Pomârla au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pe raza municipiului Dorohoi. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate peste 60 de persoane și verificate 52 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 9.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru abaterile la regimul rutier. În același context, au fost reținute patru permise de conducere și retrase trei certificate de înmatriculare.