Acțiunea polițiștilor pentru respectarea regimului legal de viteză

La data de 12 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat o acțiune pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră și combaterea vitezei excesive la volan precum și pentru depistarea conducătorilor de vehicule care circulă sub influența alcoolului sau altor substanțe, pe raza de competență.

În acest context, au fost legitimate aproximativ 80 de persoane și controlate 64 de autovehicule, iar în urma neregulilor constate, polițiștii au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.

Dintre sancțiuni, 35 au fost aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză.

Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 12 permise de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare.

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.