Acțiunea polițiștilor pentru prevenirea furturilor din auto

* Recomandări pentru prevenirea infracţiunilor de furt din auto

La data de 22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de și din auto, pe raza municipiului Botoșani.

În cadrul activităților efectuate de către polițiști, au fost legitimate aproximativ 40 de persoane și verificate 12 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 9000 de lei.

Recomandări pentru prevenirea infracţiunilor de furt din auto

Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, obiecte de valoare (genţi, poşete, borsete, îmbrăcăminte, staţii de emisie-recepţie, sisteme GPS, casetofoane auto, camere video, telefoane mobile etc.)! Acestea vot tenta hoţii să vă spargă vehiculul.

Evitaţi să păstraţi în autoturism acte de identitate, permis de conducere, documente de înmatriculare a maşinii, documentele firmei, cărţi de credit, ordine de plată sau orice alte înscrisuri de valoare!

Închideţi complet geamurile când părăsiţi autoturismul, chiar pentru scurt timp! Un geam lăsat uşor întredeschis vă poate da peste cap toate precauţiile folosite.

Montaţi un sistem de alarmă antifurt, de cele mai multe ori costă mai puţin decât paguba suferită în urma unui furt.

Achiziţionând componente de autoturisme de la persoane necunoscute şi la preţuri derizorii, încurajaţi hoţii şi spărgătorii. Următoarea victimă aţi putea fi chiar dumneavoastră!!!