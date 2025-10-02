Acțiunea polițiștilor pentru prevenirea faptelor ilegale în domeniul silvic. Sancțiune de 2.000 de lei și material lemnos confiscat

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Botoșani și Serviciul Rutier împreună cu subunitățile de profil au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale în domeniul silvic, precum și a transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase, pe raza județului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 250 de persoane și controlate 174 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 45.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au oprit pentru control, pe drumul comunal DC 21, din comuna Mileanca, o autoutilitară condusă de un bărbat, din orașul Darabani, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține documente de proveniență sau transport pentru materialul lemnos pe care îl transportă, motiv pentru care, față de acesta a fost dispusă măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 2.000 de lei, iar materialul lemnos, în cantitate de aproximativ doi metri cubi, a fost supus confiscării.