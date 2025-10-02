Acțiunea polițiștilor pentru prevenirea accidentelor rutiere

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor rutiere grave, în localitatea Darabani și a zonelor limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 100 de persoane și verificate 106 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 40.000 de lei.

Dintre sancțiuni, 47 au fost aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză.

Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare.



