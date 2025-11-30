Acțiunea polițiștilor pentru combaterea furturilor de animale vii

La data de 28 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Botoșani, împreună cu alte subunități de profil și cu sprijinul jandarmilor au acționat pe linia prevenirii și combaterii furturilor de animale vii și pentru verificarea legalității transportului, sacrificării și comercializării animalelor, pe raza județului Botoșani. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate 240 de persoane și oprite pentru control peste 190 de autovehicule iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 5.000 de lei. În același context, a fost reținut un permis de conducere.