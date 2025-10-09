Acțiunea polițiștilor pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică, la Darabani

La data de 8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani împreună cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică și siguranță rutieră, în localitatea Darabani. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane și controlate 27 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei. În același context, a fost retras un certificat de înmatriculare și reținut un certificat de înmatriculare.