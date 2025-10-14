Acțiunea polițiștilor pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică, la Darabani

La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani împreună cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică și siguranță rutieră.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 30 de persoane și controlate 19 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8.000 de lei. În același context, au fost reținut două certificate de înmatriculare și un permis de conducere.