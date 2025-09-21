Acțiunea polițiștilor la Hlipiceni

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au organizat o acțiune în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea faptelor antisociale, pe raza de competență. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 210 de persoane și verificate 64 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 lei. În același context, au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate conform prevederilor O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.