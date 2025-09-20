Acțiunea polițiștilor la Dorohoi

La data de 19 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr.

6 Pomârla și nr. 5 Mihăileni au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere , pe raza municipiului Dorohoi și a zonelor limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 80 de persoane și verificate 65 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.