Acțiunea polițiștilor la Dorohoi

La data de 3 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 6 Pomârla și nr. 5 Mihăileni și sprijinul jandarmilor au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea infracțiunilor stradale, pe raza municipiului Dorohoi și a zonelor limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 60 de persoane și verificate 47 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 8.000 lei.

Totodată, au fost reținute două permise de conducere și retrase două certificate de înmatriculare.