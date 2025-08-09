Acțiunea polițiștilor la Darabani

La data de 07 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și siguranță rutieră, în localitatea Darabani și a comunelor arondate. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și verificate 36 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 23 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei. Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare.