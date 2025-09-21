Acțiunea polițiștilor la Darabani

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și siguranță rutieră, pe raza orașului Darabani și a zonelor limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și verificate 33 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 lei. În același context, a fost reținut un permis de conducere și retras un certificat de înmatriculare.