Acțiunea polițiștilor în zona unităților de învățământ din Săveni și Ungureni

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară împreună cu cei din cadrul Poliției Orașului Săveni au organizat o acțiune pentru creșterea climatului de siguranță civică în rândul elevilor și a personalului didactic, prin sporirea vizibilității elementului polițienesc, în zona unităților de învățământ din localitățile Săveni și Ungureni.

În cadrul activităților desfășurate de către polițiști, au fost legitimate 35 de persoane și controlate 11 autovehicule. Dintre acestea, au fost controlate patru microbuze școlare pentru verificarea legatității efectuării transportului rutier de elevi, fără a fi constatate nereguli.

În zona de acțiune, au fost depistați 15 elevi care absentau de la cursuri.

În același context, au fost instruite patru societăți comerciale din proximitatea unităților de învățământ, privind nerespectarea legislației privitoare la comercializarea de băuturi alcoolice sau produse din tutun către minori.

Polițiștii au desfășurat activități preventive și de informare cu elevii și cadrele didactice din cadrul a trei unități de învățământ liceal și gimnazial de pe raza orașului Săveni și a comunei Ungureni.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani va continua astfel de acțiuni pe tot parcursul anului școlar.