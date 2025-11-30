Acțiunea polițiștilor de la Dorohoi pentru combaterea infracțiunilor stradale

În perioada 28-29 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu polițiști din cadrul Secțiilor de Poliție nr. 5 Mihăileni, nr. 4 Dorohoi și nr. 6 Pomârla au acționat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pe raza municipiului Dorohoi. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 130 de persoane și au fost verificate 112 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 10.000 de lei. Totodată, au fost reținute patru permise de conducere.