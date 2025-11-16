Acțiunea polițiștilor botoșăneni pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere

La data de 15 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani împreună cu cei din cadrul Biroului de Ordine Publică și Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani și cu sprijinul jandarmilor au organizat o acțiune pentru prevenirea și constatarea încălcărilor legislației rutiere de către conducătorii de vehicule care circula sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe, precum și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, pe raza județului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 170 de persoane și controlate 117 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 9.00 0de lei. Dintre sancțiuni, 12 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

În același context, a fost reținut un permis de conducere și retras un certificat de înmatriculare.