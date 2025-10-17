Acțiune preventivă a polițiștilor, la Dorohoi

La data de 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni și nr. 6 Pomârla și cu sprijinul jandarmilor au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pe raza municipiului Dorohoi și a zonelor limitrofe.

Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 60 de persoane și au fost oprite pentru control 50 de autovehicule. De asemenea, au fost efectuate aproximativ 10 testări cu aparatul etilotest. Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 9.000 de lei.

Dintre acestea, 23 au fost aplicate pentru încălcări ale prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar una în baza Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, confiscând cantitatea de 3,5 metri cubi de material lemnos. Tot în cadrul activității, au fost reținute patru permise de conducere, două certificate de înmatriculare, iar în cazul unor vehicule au fost retrase și seturile de plăcuțe cu numere de înmatriculare.