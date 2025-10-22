Acțiune pentru verificarea transportului de persoane

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani împreună cu Biroul Rutier Botoșani și Biroul Rutier Dorohoi au organizat o acțiune de tip BLITZ pentru verificarea legalității transportului rutier în regim taxi și în domeniul transportului alternativ, pe raza județului Botoșani. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 17.000 de lei. Totodată, au fost retrase șapte certificate de înmatriculare reținute și indisponibilizate 2 plăcuțe de înmatriculare. Dintre sancțiuni, 32 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere.