Acțiune pentru siguranța tinerilor cu prilejul evenimentului „Toamna Bobocilor ”

În noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani cu sprijinul jandarmilor au desfăşurat o acțiune pentru prevenirea infracțiunilor stradale, a creșterii vizibilității elementului polițienesc și a descurajării comiterii de fapte antisociale în zona cluburilor, barurilor și discotecilor de pe raza municipiului Botoșani, cu prilejul evenimentului ,,Toamna Bobocilor”. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 17:00–02:00, prilej cu care au fost legitimate peste 80 de persoane și controlate 43 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 4.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială.