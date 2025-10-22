Acțiune pentru siguranța tinerilor cu prilejul evenimentului „Toamna Bobocilor ”. I.J.P. Botoșani face recomandări adolescenților

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani împreună cu sprijinul jandarmilor au desfăşurat o acțiune pentru prevenirea infracțiunilor stradale, a creșterii vizibilității elementului polițienesc și a descurajării comiterii de fapte antisociale în zona cluburilor, barurilor, discotecilor de pe raza municipiului Botoșani, cu prilejul evenimentului ,,Toamna Bobocilor”. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 17:00–02:00, prilej cu care au fost legitimate 100 de persoane și controlate 30 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice, 19 dintre sancțiuni fiind aplicate pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, conform Legii 61/1991.

