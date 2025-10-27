Acțiune pentru siguranța rutieră pe raza orașului Flămânzi și a localităților limitrofe

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi împreună cu cei din cadrul Biroului Rutier Botoșani și Biroului Rutier Dorohoi au organizat o acțiune pentru combaterea abaterilor comise de participanții la traficul rutier, pe raza orașului Flămânzi și a localităților limitrofe. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și oprite pentru control, 51 de vehicule, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 40.000 de lei. Dintre sancțiuni, 17 au fost aplicate bicicliștilor, căruțașilor și conducătorilor de trotinete electrice. Pentru menținerea siguranței rutiere, patru șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. De asemenea, a fost oprit din a circula pe drumurile publice, un autovehicul care nu prezenta siguranță în trafic. Astfel, certificatul de înmatriculare a acestuia a fost retras până la remedierea problemelor constatate.