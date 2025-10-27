Acțiune pentru siguranța rutieră la Ștefănești

La data de 25 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au organizat o acțiune pentru siguranța rutieră, pe raza orașului Ștefănești și a comunelor arondate. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate aproximativ 20 de persoane și verificate 20 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Dintre sancțiuni, două au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.