Acțiune pentru siguranța rutieră la Hlipiceni

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea faptelor antisociale, pe raza localității Hlipiceni.

Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 09:00–13:30, prilej cu care au fost legitimate aproximativ 80 de persoane și controlate 72 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice.

Totodată, au fost retrase două certificate de înmatriculare.