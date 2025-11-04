Acțiune pentru siguranța rutieră, la Darabani

La data de 3 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauze generatoare nerespectarea regimului legal de viteză, pe raza localității Darabani. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate peste 20 de persoane și oprite pentru control 16 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Dintre sancțiuni, 15 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Pentru menținerea siguranței rutiere, doi șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic.