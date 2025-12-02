miercuri 3 decembrie, 2025
Acțiune pentru siguranța pietonilor, la Darabani

La data de 30 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, care au drept cauze generatoare indisciplina pietonilor. În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost aplicate pentru abateri ale pietonilor. Reamintim că indisciplina pietonilor este principala cauză generatoare a accidentelor mortale în județul Botoșani. Polițiștii vor continua să desfășoare astfel de activități preventive și în perioada următoare.

