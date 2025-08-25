Acțiune pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor/motocicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice. Trei minori depistați pe trotinete de mare viteză

La data de 24 august 2025, polițiștii botoșăneni au acționat în baza Planului Național ”Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în anul 2025”, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic, precum și pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare în rândul pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 lei, au reținut un permis de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare.

Dintre sancțiuni, 10 au fost aplicate bicicliștilor și și conducătorilor de trotinete electrice, iar trei sancțiuni au fost aplicate motocicliștilor. Totodată, au fost oferite informații cu privire la obligațiile pe care le au categoriile de participanți la trafic vizate și care sunt riscurile la care se expun în momentul în care nu le respectă.

La data de 24 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au identificat trei minori, cu vârste cuprinse între 10-15 ani, din municipiul Botoșani, care conduceau trotinete electrice pe drumurile publice, a căror specificații tehnice prevedeau că viteza maximă admisă este de 60 de km/h, motiv pentru care, pentru a putea conduce astfel de vehicul, este necesară deținerea unui permis de conducere. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.