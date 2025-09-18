Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Dorohoi

La data de 17 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni și nr. 6 Pomârla au organizat o acțiune pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi prevenirea infracţiunilor stradale pe raza municipiului Dorohoi, precum şi a comunelor limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 70 de persoane și controlate 55 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 6.000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate conform O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, a fost reținute trei permise de conducere și retrase două certificate de înmatriculare.