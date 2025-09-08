Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Dorohoi

La data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliția Orașului Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere care au ca și cauză nerespectarea regimului legal de viteză, în localitatea Darabani. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 40 de persoane și controlate 31 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză. Totodată, a fost reținut un permis de conducere și retras un certificat de înmatriculare.