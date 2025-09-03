Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Dorohoi

La data de 02 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni și nr. 6 Pomârla au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură antisocială, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere, pe raza municipiului Dorohoi.

Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 08:00-11:00, prilej cu care au fost legitimate 50 de persoane și controlate aproximativ 46 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză.