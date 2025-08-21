Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Dorohoi

La data de 20 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni și nr. 6 Pomârla au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură antisocială, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 60 de persoane și au fost controlate 54 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8.000 de lei.