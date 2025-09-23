Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Darabani

La data de 22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine şi siguranţă publică și rutieră, pe raza orașului Darabani, precum şi a comunelor limitrofe. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 08:00–11:00, prilej cu care au fost legitimate aproximativ 30 de persoane și controlate 20 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice.

Totodată, a fost reținut un permis de conducere și retras un certificat de înmatriculare.