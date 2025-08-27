Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Darabani

La data de 25 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură antisocială, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și siguranță rutieră. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 30 de persoane și au fost controlate 16 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 14 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei. În același context, au fost reținute 5 permise de conducere.