Acțiune pentru reducerea riscului rutier pe raza județului Botoșani

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani împreună cu cei din cadrul Biroului de Ordine Publică Botoșani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care circulă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pe raza județului Botoșani. În cadrul activității desfășurate, au fost legitimate 70 de persoane și verificate 56 de persoane, iar în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 60 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 20.000 de lei. Pentru menținerea siguranței rutiere, trei șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Dintre sancțiuni, cinci au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.