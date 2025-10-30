Acțiune pentru prevenirea infracțiunilor stradale, la Dorohoi

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla și nr. 4 Dorohoi au organizat o acțiune pentru menținerea ordinii publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, pe raza localității Dorohoi. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate peste 100 de persoane și controlate 96 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei. Dintre sancțiuni, una a fost aplicată pentru nerespectarea prevederilor Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, confiscându-se cantitatea de 2,5 metri cubi de material lemnos. Totodată, au fost retrase patru certificate de înmatriculare.