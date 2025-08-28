Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere la Flămânzi

La data de 27 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere în care sunt implicați cei care se deplasează pe trotinete/biciclete, mopede sau atelaje hipo. În cadrul activităților desfășurate au fost verificate peste 20 de vehicule, dintre care 10 bicicliști și șapte atelaje hipo. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei. Dintre sancțiuni, opt au fost aplicate bicicliștilor, iar 17 celor care se deplasau cu atelaje hipo.