Acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați utilizatorii de trotinete electrice

Astazi, 17 octombrie, polițiștii rutieri desfășoară o acțiune informativ-preventivă pe raza municipiului Botoșani, având ca scop prevenirea producerii accidentelor rutiere în care sunt implicați cei care se deplasează cu trotinete electrice.

Scopul activității este creșterea gradului de conștientizare a riscurilor la care se expun utilizatorii acestor vehicule, precum și transmiterea unor recomandări pentru adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

De la începutul anului și până în prezent, pe raza județului Botoșani s-au produs 37 de accidente rutiere ca urmare a abaterilor comise de cei care se deplasează pe trotinete electrice, unele dintre acestea soldându-se cu rănirea gravă a participanților la trafic.

În cadrul activităților preventive desfășurate de către polițiști de la începutul anului, până in prezent au fost aplicate 373 de sancțiuni contravenționale pentru abateri ale utilizatorilor de trotinete.

* * *

În cadrul activității de astăzi, polițiștii s-au întâlnit cu un minor, de 13 ani, care se deplasa pe trotuar folosind o trotinetă electrică. Acesta a declarat că știa că nu are voie să circule cu acest vehicul, însă a ales să o facă pe o distanță scurtă. Polițiștii au contactat părinții minorului și le-au adus la cunoștință obligația de a respecta legislația rutieră și de a se asigura că minorul nu se expune riscului de a fi implicat într-un accident.

* * *

De asemenea, polițiștii s-au întâlnit cu Andrei, un tânăr de 16 ani, care cunoștea foarte bine regulile privind circulația trotinetelor electrice și care a fost apreciat pentru comportamentul său responsabil în trafic.

În același context, pentru neregulile constate, până în acest moment, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale.

Principalele reguli pe care utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să le respecte sunt:

• Trotineta electrică poate fi condusă doar de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani;

• Deplasarea se face numai pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora, pe partea carosabilă, doar acolo unde viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h;

• Este interzis transportul pasagerilor pe trotinetă;

• Utilizatorii trebuie să poarte echipament de protecție, în special casca de protecție;

• Este interzisă folosirea telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul deplasării;

• Trotinetele electrice trebuie să fie echipate corespunzător, cu sistem de frânare eficient, lumini și elemente reflectorizante, vizibile pe timp de noapte.

Recomandăm tuturor să manifeste prudență și să respecte regulile de circulatie pentru ca toți participanții la trafic să fie în siguranța pe drumurile publice.