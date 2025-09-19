Acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică

La data de 18 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională, creșterea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal și verificarea respectării legislației privind circulația pe drumurile publice, în Piața Centrală și Piața Viilor, din municipiul Botoșani. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate peste 100 de persoane și controlate 15 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială și a Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Totodată, polițiștii au identificat și confiscat 200 de țigarete, iar persoana care le deținea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal.