Acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, la Darabani. Abaterile pietonilor vizate de polițiști

La data de 20 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani împreună cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au desfăşurat activităţi pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza localității Darabani.

În cadrul activităților desfășurate de către polițiști, au fost legitimate 30 de persoane și au fost oprite pentru control 24 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 4.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice, dintre care, 14 sancțiuni au fost pentru abateri ale pietonilor.

Reamintim că respectarea regulilor de circulație de către pietoni contribuie în mod direct la reducerea riscului de accidente, siguranța rutieră fiind o responsabilitate comună.