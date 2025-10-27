Acțiune pentru menținerea ordinii publice la Dorohoi

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla și nr. 4 Dorohoi au organizat o acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pe raza localității Dorohoi. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 08:00–12:00, prilej cu care au fost legitimate aproximativ 60 de persoane și controlate 50 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei, din care 15 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, a fost reținut un permis de conducere.