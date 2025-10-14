Acțiune pentru creșterea siguranței elevilor

La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, polițiști rutieri, de siguranță școlară și prevenire au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și prevenirea incidentelor în proximitatea unităților de învățământ din municipiul Botoșani. Au fost vizate zonele din apropierea a patru unități de învățământ prilej cu care au fost verificate localurile publice din această arie, iar administratorii acestora au fost instruiți cu privire la obligațiile pe care le au. De asemenea, au fost supravegheate arterele rutiere adiacente școlilor, pentru siguranța traficului rutier și a elevilor, participanți la trafic, prilej cu care au fost controlate 24 de autoturisme, iar zece dintre conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Astfel de activități vor continua pe perioada întregului an școlar pentru siguranța elevilor și pentru buna desfășurare a procesului educațional.