Acțiune de tip BLOCADA a polițiștilor rutieri pentru respectarea regimului legal de viteză

La data de 28 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au organizat o acțiune de tip BLOCADA, pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și efectuează depășiri neregulamentare, pe raza județului Botoșani. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 lei. Totodată, au fost reținute patru permise de conducere, dintre care două pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și două pentru nerespectarea limitelor legale de viteză.

Astfel de activități vor continua pe raza județului Botoșani, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de risc rutier, în vederea consolidării unui climat de siguranță rutieră.