Acțiune de tip BLITZ pentru respectarea regimului legal de viteză

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune de tip BLITZ pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauze generatoare nerespectarea limitei legale de viteză și depășirea neregulamentară, pe raza județului Botoșani. În acest context, în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei. Dintre sancțiuni, 13 au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză peste 50 de km/h. Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, trei permise de conducere. Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.